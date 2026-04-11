Ianesi si sblocca ma non basta | la Pianese strappa un punto contro il Gubbio
La partita tra Gubbio e Pianese si conclude con un pareggio 1-1, con la formazione ospite che ottiene un punto importante in trasferta. Il match si svolge allo stadio “Pietro Barbetti” e vede il team di mister Birindelli riuscire a sbloccare il risultato, ma non riuscire a portare a casa l’intera posta. La gara rappresenta un passo avanti per la Pianese nella classifica, considerando le sfide tra squadre in lotta per i playoff.
GUBBIO – La Pianese torna a muovere la classifica e conquista un punto prezioso in trasferta. Allo stadio “Pietro Barbetti”, la formazione guidata da mister Birindelli impatta per 1-1 contro il Gubbio, in una sfida delicata tra dirette concorrenti nella corsa verso i playoff. Un pareggio che certifica la solidità delle zebrette, capaci di passare in vantaggio nella prima frazione di gioco e di resistere al ritorno degli eugubini nel secondo tempo, al termine di una gara decisa interamente dagli sviluppi su palla inattiva. L’avvio di gara vede i padroni di casa tentare subito di imporre il proprio ritmo. Già al 2?, una pregevole combinazione porta Costa alla conclusione, ma l’estremo difensore toscano Filippis si oppone con un grande intervento.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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