I viaggi di iO Donna | venite in Brasile con noi

I viaggi di iO Donna propongono un itinerario in Brasile, un paese noto per la sua musica, le sue danze e i colori vivaci. La nazione unisce le radici indigene, l’eredità portoghese e le influenze africane, elementi che si riflettono nell’arte, nella cultura e nelle tradizioni locali. Il viaggio permette di scoprire questa varietà attraverso esperienze pratiche che coinvolgono aspetti quotidiani e artistici del paese.

C olori, ritmi, danza: il Brasile è un Paese dove l’incontro tra le radici indigene, l’eredità portoghese e le influenze africane ha creato un mix unico e vibrante, visibile nell’arte, nella vita quotidiana e, ovviamente, nella musica. Il Brasile omaggia Pelé: a Rio e San Paolo monumenti e stadi illuminati X Leggi anche › Viaggio nel Brasile che non ti aspetti, con i consigli di chi lo vive ogni giorno In Brasile con iO Donna. Il tour lungo il Brasile (partenza 22 luglio, ritorno l’1 agosto), ideato in esclusiva per voi lettori, tocca le mete iconiche e i paradisi naturali protetti del NordEst. In compagnia di Mario Cinelli, vicedirettore vicario di iO Donna, ci si immerge nell’ atmosfera di Salvador da Bahia capitale musicale Unesco, culla dell’evoluzione di samba e bossa nova e fascinosa ambientazione dei romanzi di Jorge Amado. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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