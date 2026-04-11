Eccoci di nuovo con le anticipazioni sulla prossima edizione di TNA Rebellion, in programma nel 2026. Sono stati annunciati finora nove incontri e, in questa anteprima, vengono analizzati i pronostici di ciascuna sfida. La serata si preannuncia ricca di eventi e di incontri che attirano l’attenzione degli appassionati. Di seguito, si trovano le previsioni per ogni match confermato finora.

Ed eccoci cari amici di Zona Wrestling con quella che è di fatto la preview di TNA Rebellion 2026. Iniziamo subito con tutti i pronostici dei nove match finora annunciati. TNA X-DIVISION TITLE MATCH: LEON SLATER (C) vs CEDRIC ALEANDER Torna in auge una contesa rimandata di qualche mese a causa delle problematiche avuta da Leon con la sua VISA a inizio anno. A Genesis avremmo dovuto vedere il campione difendere il suo titolo conto Cedric e Moose, poi però venne rimpiazzato da Joe Hendry (vincitore della contesa). Ora a sfida vedrà finalmente la luce e lo farà con un Alexander sotto nuove vesti, ovvero quelle di membro del Sysem. La stable è... 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - I pronostici di TNA Rebellion 2026

I pronostici di TNA Sacrifice 2026Ben sette match sono quelli che ci attendono questa notte per il nuovo speciale mensile della TNA, Sacrifice.

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