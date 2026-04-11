I pronostici di TNA Rebellion 2026
Eccoci di nuovo con le anticipazioni sulla prossima edizione di TNA Rebellion, in programma nel 2026. Sono stati annunciati finora nove incontri e, in questa anteprima, vengono analizzati i pronostici di ciascuna sfida. La serata si preannuncia ricca di eventi e di incontri che attirano l’attenzione degli appassionati. Di seguito, si trovano le previsioni per ogni match confermato finora.
Ed eccoci cari amici di Zona Wrestling con quella che è di fatto la preview di TNA Rebellion 2026. Iniziamo subito con tutti i pronostici dei nove match finora annunciati. TNA X-DIVISION TITLE MATCH: LEON SLATER (C) vs CEDRIC ALEANDER Torna in auge una contesa rimandata di qualche mese a causa delle problematiche avuta da Leon con la sua VISA a inizio anno. A Genesis avremmo dovuto vedere il campione difendere il suo titolo conto Cedric e Moose, poi però venne rimpiazzato da Joe Hendry (vincitore della contesa). Ora a sfida vedrà finalmente la luce e lo farà con un Alexander sotto nuove vesti, ovvero quelle di membro del Sysem. La stable è... 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
I pronostici di TNA Sacrifice 2026Ben sette match sono quelli che ci attendono questa notte per il nuovo speciale mensile della TNA, Sacrifice.
Sanremo 2026, Extinction Rebellion invade blue carpet: fermati attivistiAttivisti di Extinction Rebellion hanno invaso nella serata inaugurale del Festival di Sanremo la passerella davanti al Teatro Ariston, il cosiddetto...