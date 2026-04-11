A Savignano sul Rubicone i lavori di riqualificazione della scuola dell’infanzia “Vittorio Emanuele II” sono in corso e si prevede che entro settembre sarà possibile aprire una nuova sezione di asilo nido. Con questa aggiunta, il numero di posti disponibili negli asili nido della zona salirà a 150. La struttura sta subendo interventi di ristrutturazione per accogliere i bambini in un ambiente rinnovato.

A Savignano sul Rubicone stanno avanzando i lavori di riqualificazione della scuola dell’infanzia "Vittorio Emanuele II" che dal prossimo mese di settembre sarà pronta ad accogliere la sua prima sezione di asilo nido. Costo dell’intervento un milione e 250mila euro. Si aggiunge così un ulteriore tassello al servizio pubblico "Zerosei" che vede il Comune di Savignano sul Rubicone offrire alle famiglie una continuità educativa nelle scuole dei quartieri cittadini. Il servizio è attivo dall’anno scolastico 2023-2024 alla scuola del quartiere Valle Ferrovia "Freccia Azzurra" che accoglie una sezione di nido d’infanzia con 21 bambini e quattro sezioni di scuola dell’infanzia con 96 bambini, In totale 117 alunni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "I posti negli asili nido diventeranno 150"

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