I parchi a Pordenone sono in situazioni pietose Servono interventi urgenti

Diversi parchi cittadini di Pordenone si trovano in condizioni di forte degrado, con molte aree che versano in uno stato di abbandono da anni. Nonostante le numerose segnalazioni da parte dei cittadini e le richieste di intervento, il Comune non ha ancora avviato azioni concrete per migliorare la situazione. La mancata manutenzione ha portato a un peggioramento delle condizioni complessive di questi spazi pubblici.

“I parchi cittadini? Alcuni sono in situazioni pietose, oramai da tanto tempo e nonostante le continue segnalazioni e richieste di interventi il Comune non si è ancora mosso. Servono interventi urgenti in vista della bella stagione”. La segnalazione arriva dalla consigliera del Pd Martina Lo.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Leggi anche: “Frana a Saliceto, servono interventi urgenti” Palazzetto dello Sport di Montevarchi: «servono interventi urgenti»Arezzo, 11 febbraio 2026 – Palazzetto dello Sport di Montevarchi: «servono interventi urgenti e un piano serio di manutenzione straordinaria».