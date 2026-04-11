I ladri ninja di Cesate filmati di nuovo | fuggono nei campi

Nella zona di Cesate, gruppi di ladri noti come “ninja” sono stati ripresi nuovamente mentre scappavano a piedi tra i campi. Le telecamere di sorveglianza hanno catturato le loro immagini nel corso di recenti furti, dimostrando che i soggetti sono ancora attivi nella zona. La presenza di queste persone, che si muovono in modo rapido e silenzioso, è stata documentata più volte nelle ultime settimane.

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