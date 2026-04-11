I Comuni italiani hanno raccolto complessivamente 1,77 miliardi di euro dai verbali delle multe nel corso dell'ultimo anno, con un incremento di 12 milioni rispetto all’anno precedente. Tra le città con i maggiori incassi, Milano si distingue come prima in classifica, seguita da Firenze che registra un aumento record nei proventi derivanti dalle sanzioni. I dati sono stati resi noti attraverso analisi di Facile.

Un “tesoretto amaro” da 1,77 miliardi di euro, in crescita di 12 milioni rispetto al 2024. È quello incassato dai Comuni attraverso le multe, secondo quanto emerge dalle elaborazioni di Facile.it su dati Siope. Pressoché monocroma la classifica delle dieci città capoluogo in cui i cittadini hanno sborsato di più: a guidarle sono amministrazioni rosse. Sul podio, stabilmente prima, si attesta Milano, seguono Roma e Firenze. Milano guida la classifica, a Firenze impennata record. Nel dettaglio, i concittadini del sindaco Giuseppe Sala, in compagnia probabilmente di quanti si siano trovati a passare in città pur non abitandoci, hanno pagato 178,6 milioni di euro di sanzioni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - I “Comuni rossi” fanno cassa con le multe: Milano guida la classifica, impennata record a Firenze

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