I Carabinieri incontrano gli studenti in classe per parlare di cyberbullismo e stupefacenti

I Carabinieri della compagnia di Cervia – Milano Marittima e della stazione di Castiglione di Ravenna hanno visitato le scuole secondarie di primo grado per parlare con gli studenti delle classi seconde e terze. L’obiettivo dell’iniziativa è stato quello di affrontare temi legati alla cyberbullismo e all’uso di sostanze stupefacenti. Durante gli incontri, sono stati presentati esempi pratici e spiegazioni sui rischi associati a questi comportamenti.

Nell’ambito del progetto relativo alla diffusione della cultura della legalità nelle scuole, i Carabinieri della compagnia di Cervia – Milano Marittima e della stazione di Castiglione di Ravenna hanno incontrato gli studenti delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Bullismo e cyberbullismo: i magistrati incontrano gli studenti all’Edicola della legalitàPisa, 16 febbraio 2026 – Prosegue l’impegno delle istituzioni e della società civile nel contrasto ai fenomeni di disagio giovanile.