L’autorità monetaria di Hong Kong ha concesso le prime licenze per emettere stablecoin a due istituzioni finanziarie. Tra queste, HSBC e una joint venture guidata da Standard Chartered sono state autorizzate a operare come emittenti di criptovalute. La decisione rappresenta un passo importante nel regolamentare il settore delle valute digitali nella regione. Le licenze sono state concesse dopo un processo di valutazione volto a regolamentare le attività delle stablecoin.

L’autorità monetaria di Hong Kong ha finalmente autorizzato i primi due emittenti di stablecoin, selezionando HSBC e la joint venture guidata da Standard Chartered. La decisione, comunicata il 10 aprile dopo un periodo di attesa rispetto alle previsioni iniziali, segna l’inizio operativo del regime di licenze stabilito dalla normativa locale approvata nell’aggettivo agosto 2025. Il processo di selezione ha la partecipazione di ben 36 entità interessate a ottenere il permesso per emettere criptovalute ancorate al valore delle valute fiat. Tuttavia, Eddie Yue, che guida l’organismo di regolamentazione, aveva già anticipato a febbraio che solo una ristretta cerchia di candidati avrebbe ricevuto il via libera in questa fase iniziale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Hong Kong: HSBC e Standard Chartered guidano le prime licenze crypto

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