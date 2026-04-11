Domani inizia in Ungheria il campionato mondiale di hockey su ghiaccio femminile, che si svolgerà a Budapest fino al 18 aprile. La nazionale italiana di categoria affronta questa competizione con l’obiettivo di ottenere la promozione, come dichiarato dalla capitana prima della partenza. La squadra si prepara a sfidare le avversarie in un torneo che comprende diverse partite in programma nel corso della settimana.

Comincia domani il cammino della Nazionale italiana femminile di hockey su ghiaccio ai Mondiali di Prima Divisione Gruppo A 2026, in programma a Budapest fino a sabato 18 aprile. Nadia Mattivi e compagne, reduci da uno storico piazzamento tra le prime otto ai Giochi Olimpici di Milano Cortina, adesso vogliono confermare la crescita effettuata nell’ultimo biennio e puntano all’unico pass a disposizione per la Top Division iridata del 2027. La capitana azzurra Mattivi ha raggiunto il resto della squadra nella capitale magiara giovedì mattina, dopo aver trascorso le ultime settimane con le Montreal Victoire nella PWHL (la massima lega mondiale): “ È un’esperienza fantastica sotto tutti i punti di vista, e mi permette di giocare con e contro le giocatrici migliori nel torneo di più alto livello. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Hockey ghiaccio, Nadia Mattivi alla vigilia del Mondiale: “Dovremo essere perfette per ottenere la promozione”

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FISG - Federazione Italiana Sport del Ghiaccio. . Mancano pochissimi giorni all'inizio del Mondiale di hockey femminile. Le nostre senatrici Nadia Mattivi e Samantha Gius portano tutta la loro esperienza a Budapest per raggiungere un grande obbiettivo - facebook.com facebook