Domani la nazionale italiana femminile di hockey su ghiaccio scenderà in campo a Budapest per l’inizio dei Mondiali di Prima Divisione Gruppo A, che si concluderanno il 18 aprile 2026. La squadra si prepara a affrontare questa competizione internazionale, in cui l’attività si svolgerà nel corso di diversi giorni. Tra le giocatrici in evidenza c’è l’attaccante Mattivi, che guida l’assalto alla Top Division.

La Nazionale italiana femminile di hockey su ghiaccio si appresta a scendere in campo domani a Budapest per l’inizio dei Mondiali di Prima Divisione Gruppo A, un torneo che si protrarrà fino a sabato 18 aprile 2026. Le giocatrici azzurre, che hanno consolidato il proprio prestigio mondiale raggiungendo una posizione tra le prime otto ditte durante i Giochi Olimpici di Milano Cortina, affrontano ora la sfida decisiva per conquistare l’unico accesso alla Top Division prevista per il 2027. L’esperienza internazionale di Mattivi e il salto di qualità tecnico. Il percorso verso la promozione passa attraverso il bagaglio tecnico acquisito dalle leader del gruppo nelle ultime settimane. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Hockey femminile: l’azzurra Mattivi guida l’assalto alla Top Division

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