Ho osservato l’invisibile ecco il libro

Un nuovo libro svela le scoperte di chi ha dedicato tempo a esplorare ciò che di solito rimane nascosto agli occhi. Attraverso le pagine, si segue un percorso di osservazione attenta e riflessiva, presentato con uno stile leggero e accessibile. La narrazione si concentra sulla vita di una persona, descrivendone le esperienze e le emozioni senza ricorrere a analisi approfondite o interpretazioni personali.

"Una biografia raccontata con la leggerezza di osservare il mondo dalla prospettiva di una benevola meraviglia e un disinvolto umorismo, offrendo a chi legge, non solo il piacere di godersi la narrazione delle vicende, ma anche il divertimento di riconoscersi in situazioni e riflessioni e poter cogliere così, alla fine, l’invisibile del titolo". Così recita l’invito alla presentazione del libro "Osservare l’invisibile" di Lorenzo Luccarini, prevista oggi (ore 17) nella Chiesa del Gesù in piazza Stracca ad Ancona. A dialogare con l’autore sarà la giornalista Lucilla Niccolini. Per Luccarini, organizzatore generale nell’ambito di produzioni cinematografiche e televisive, la scrittura è un "hobby di lusso", come lui stesso la definisce, ed è anche "terapeutica". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Ho osservato l’invisibile, ecco il libro" Genoa-Napoli, Vergara osservato speciale: ecco il motivoAntonio Vergara è la vera e propria rivelazione di questa annata del Napoli di Antonio Conte. Malattie rare, presentato ‘Voci dall’invisibile’, il libro di medicina narrativa della scuola Holden(Adnkronos) – In occasione della Giornata mondiale delle malattie rare, la Scuola Holden ospita oggi a Torino la presentazione di 'Voci... trailer l'invisibile filo rosso