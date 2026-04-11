Highlights Gol Atalanta Juve LIVE | le immagini del match – VIDEO

Nella 32ª giornata di campionato, si è disputato il match tra Atalanta e Juventus alla New Balance Arena di Bergamo. Durante la partita sono stati realizzati diversi gol, e le immagini più significative sono state registrate e condivise in un video. Il confronto ha visto entrambe le squadre impegnate in azioni offensive e difensive, con alcune occasioni decisive che hanno portato ai gol segnati durante l'incontro.

Senesi Juve, si complica la trattativa per il difensore? C’è una novità importante sull’argentino. Gli aggiornamenti Muharemovic Juventus, l’Inter aumenta il pressing sul difensore. Le ultimissime sulla trattativa Lewandowski Juve, offerta del Barcellona al ribasso per il rinnovo. La posizione del giocatore al momento Juventus Next Gen qualificata ai playoff di Serie C! Tuffo nella storia: dal 2018 ad oggi, com’è andata la Seconda squadra alle fasi finali Puczka da doppia cifra: 10 gol con la Juventus Next Gen per il gioiellino di Brambilla. Crescita che continua a impressionare e il possibile salto in Prima squadra Risultati e classifica Serie C Girone B 20252026: centrati i playoff con 3 giornate di anticipo, Guerra ancora decisivo Juventus Women, Salvai bomber di scorta delle bianconere: Fiorentina vittima preferita.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Highlights Gol Atalanta Juve LIVE: le immagini del match – VIDEO Highlights Gol Atalanta Juve Coppa Italia LIVE: le immagini del match – VIDEOPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Leggi anche: Highlights Gol Cagliari Juve LIVE: le immagini del match – VIDEO JUVENTUS – BENFICA gol e highlights | UEFA Champions League