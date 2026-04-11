Hashish giallo ad alto THC e crack | il tesoretto della droga nella Panda diretta a Valmontone

Durante un controllo sulla strada, è stata intercettata una vettura diretta verso Valmontone. A bordo, sono stati trovati diversi involucri contenenti droga, tra cui un panetto di hashish di colore giallo con alte concentrazioni di Thc, oltre a crack e cocaina. La scoperta ha portato al sequestro del materiale e all’arresto del conducente. La polizia ha confermato che il veicolo era destinato allo spaccio nella zona.

Viaggiava verso Valmontone con un carico di droga pronto per essere piazzato. Un panetto di hashish "giallo" ad alto contenuto di Thc, crack e cocaina. Un tesoretto dello spaccio che è costato l'arresto a un 23enne di Palestrina, fermato dai carabinieri nella serata di mercoledì 1 aprile.Tutto è.🔗 Leggi su Romatoday.it Ragusa, supermarket della droga in via San Francesco: arrestato 27enne con hashish, crack, cocaina ed ecstasyUn arresto a Ragusa, dove un 27enne di origine ghanese è stato fermato e accusato di detenzione illecita ai fini di spaccio di droga, dopo essere... Cave. Cocaina, crack e hashish “giallo” in casa. 23enne di Palestrina con precedenti specifici arrestato dai CarabinieriCAVE – Nella serata di Mercoledì 1 Aprile 2026 i Carabinieri della Stazione di Cave hanno arrestato un 23enne italiano con precedenti specifici, per...