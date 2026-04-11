Ha l' obbligo di dimora a Fontanellato ma passa le notti a Parma | 23enne finisce in carcere

Un giovane di 23 anni, residente a Fontanellato, è stato arrestato dai carabinieri e portato in carcere. L'operazione è avvenuta nei giorni scorsi a seguito di un'ordinanza del Tribunale di Bologna. Nonostante abbia l'obbligo di dimora nel comune di Fontanellato, il ragazzo trascorreva le notti a Parma, violando le disposizioni. La misura restrittiva è stata eseguita per motivi legali ancora da chiarire.

Nei giorni scorsi, i carabinieri di Fontanellato hanno arrestato e successivamente trasferito in carcere un 23enne straniero in esecuzione di un provvedimento restrittivo emesso dal Tribunale di Bologna. L’arresto del 23enne rappresenta l’aggravamento della precedente misura dell’obbligo di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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Un grazie speciale a Appunti in Valigia per il bellissimo tour alla scoperta di Fontanellato (PR) cuore pulsante del circuito Castelli del Ducato con la Rocca Sanvitale @rocca.sanvitale.fontanellato e pochi km il @labirintodellamasone Con la primavera si ap - facebook.com facebook