Guida in stato d’ebbrezza e con un grosso bastone in auto | doppia denuncia per un 25enne torinese

Durante le festività di Pasqua, la polizia locale di Alassio ha fermato un giovane di 25 anni alla guida della sua auto. L’uomo è stato denunciato per aver guidato in stato di ebbrezza e per aver trasportato un grosso bastone all’interno del veicolo. L’attività di controllo sul territorio è stata intensificata in quel periodo.

È successo ad Alassio durante l'intensificazione delle attività di controllo sul territorio da parte della polizia locale in occasione delle festività di Pasqua.Erano da poco passate le 8 del mattino e il 25enne, originario di Torino, viaggiava per le strade del centro della città ligure a bordo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Auto fuori strada a San Leone: 25enne denunciata per guida in stato d'ebbrezza dopo l'incidenteUna venticinquenne di Agrigento è stata denunciata, alla Procura della Repubblica, per guida in stato d'ebbrezza. Guida in stato di ebbrezza, 25enne denunciato dai carabinieriResta coinvolto in un incidente stradale, mentre era alla guida con un tasso di alcol superiore ai limiti previsti per legge. Temi più discussi: Tre denunce per guida in stato di ebbrezza e un furto a Curtatone; Guida in stato di ebbrezza: cambia qualcosa con gli Adas?; Controlli stradali nel Fermano: cinque denunce per guida in stato d’ebbrezza e omissione di soccorso; Guida in stato d’ebbrezza e bastone in auto: doppia denuncia per un 25enne piemontese. Guida in stato d’ebbrezza e con un grosso bastone in auto: doppia denuncia per un 25enne torineseSuccessivamente è scattato un più approfondito controllo all'interno dell'auto che ha portato al ritrovamento di un grosso bastone estensibile, con anima in acciaio. A fronte delle irregolarità il ... torinotoday.it Tiger Woods arrestato per guida in stato d’ebbrezza dopo il terribile incidente stradaleIl mondo dello sport è stato scosso da una notizia improvvisa e drammatica che riguarda una delle icone più grandi del golf mondiale. Secondo quanto riportato ... thesocialpost.it "Il principio guida dell’azione è l’onore degli esseri umani, e non conta il luogo in cui si nasce" - facebook.com facebook Bosch e Qualcomm, accordo per rendere la guida assistita accessibile a tutti x.com