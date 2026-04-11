Guerra violenza disagi I racconti ’forti’ dei ragazzi

A riempire di voci giovani, applausi e vivacità la Sala Luca Giordano di Palazzo Medici Riccardi sono i racconti di ragazzi che hanno vissuto esperienze legate a guerra, violenza e disagio. Durante l’evento, i partecipanti hanno condiviso le proprie storie in modo diretto e spontaneo, offrendo uno sguardo sincero sulle sfide affrontate e sulle emozioni provate. L’incontro ha visto la presenza di un pubblico interessato ad ascoltare le testimonianze di chi è passato attraverso momenti difficili.

A riempire di voci giovani, applausi e vivacità la Sala Luca Giordano di Palazzo Medici Riccardi è stata un’iniziativa della Fondazione Spadolini Nuova Antologia, quando ieri mattina ha organizzato la cerimonia di consegna del XIV Premio Narrativa Giovane di Nuova Antologia, rivolto agli studenti delle classi quarte degli istituti superiori della Toscana. Ai partecipanti era richiesto un racconto breve, appena tre pagine, per narrare se stessi e il mondo che li circonda. Una sfida tutt’altro che semplice, ma che, a giudizio dei giurati, ha prodotto risultati capaci di superare le più rosee aspettative. Dalle parole degli studenti sono emersi temi forti e attualissimi: guerra, violenza di genere, disagio psicologico, solitudine, morte, libertà e condizionamenti sociali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Guerra, violenza, disagi. I racconti ’forti’ dei ragazzi Violenza giovanile filmata: il 13,4% dei ragazzi ha assistito a scene di violenza sui social. Il rapporto Save The ChildrenI social media non sono solo lo sfondo della vita adolescenziale: nel rapporto Dis(armati). 13,4% dei ragazzi: la violenza diventa spettacolo sui socialUn rapporto diffuso oggi, il 13 marzo 2026, mette in luce un fenomeno inquietante: oltre il 13,4 per cento dei ragazzi tra i 15 e i 19 anni ha... Dal Papa due sacerdoti, voce e speranza degli ultimi Temi più discussi: Guerra, violenza, disagi. I racconti ’forti’ dei ragazzi; Ecoansia, lo psicologo Zamperini: I ragazzi vivono anche un disagio ambientale. Aiutarli significa aiutare il Pianeta; Auguri di una buona Pasqua vera. Basta guerre e armi, ripartiamo dall’umanità!; Il sindaco cantautore torna con nuovi brani: La musica cura e racconta i disagi sociali. Guerra, violenza, disagi. I racconti ’forti’ dei ragazziA Palazzo Medici Riccardi la cerimonia del XIV Premio Narrativa Giovane . Iniziativa della Fondazione Spadolini Nuova Antologia rivolta agli studenti. lanazione.it A PresaDiretta la violenza giovanile e gli affari nascosti della guerra delle grucceNella puntata della trasmissione condotta da Riccardo Iacona in onda domenica 29 marzo alle 20,30 su Rai3 un viaggio dentro la violenza giovanile dopo l’accoltellamento di un’insegnante da parte di un ... editorialedomani.it Guerra in Iran, le news di oggi. È il giorno dei negoziati. Trump: “No pedaggi a Hormuz, sono acque internazionali” x.com Nascere in tempo di guerra, venire alla luce mentre il mondo sembra precipitare verso l'oscurità. È quanto accade ai bambini di Gaza, Iran, Libano, e anche a quelli israeliani fotografati dalla AFP all'interno dell'ospedale di Haifa, nel nord di Israele, vicino a un - facebook.com facebook