Guerra al bucato | docente 83enne in tribunale per stalking

Al tribunale di Cremona si svolge un procedimento contro un’ottantatreenne accusata di stalking, legato a un acceso conflitto condominiale in via Cadolini. La donna, ex insegnante di inglese, è coinvolta in un procedimento giudiziario che riguarda comportamenti molesti e minacce nei confronti degli ex inquilini. La vicenda riguarda la gestione dei rapporti tra condomini e le modalità con cui sono state affrontate le dispute.

Il tribunale di Cremona sta esaminando le dinamiche di un acceso conflitto condominiale in via Cadolini, dove Giuliana, un’ex docente di inglese dell’età di 83 anni, è accusata di aver perseguitato i suoi ex inquilini attraverso molestie e minacce. La vicenda vede coinvolti Renato, sua moglie Veneranda e la loro figlia, nuclei familiari che risiedono nella città da circa due decenni pur essendo originari di Bari. Mentre la difesa punta sulla natura difensiva delle azioni della donna, l’accusa lamenta comportamenti persecutori e aggressioni fisiche avvenute nel corso degli ultimi anni. Lo scontro tra generazioni e la gestione degli spazi comuni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Guerra al bucato: docente 83enne in tribunale per stalking L'inchiesta per stalking al sacerdote approda al tribunale del riesame, la difesa: "Nessuna persecuzione"Ha presentato istanza di riesame al tribunale di Palermo la difesa del trentacinquenne di Siculiana indagato per stalking ai danni del parroco di una... Riconosciuto dal tribunale del lavoro il diritto al risarcimento a un docente precario di religioneIl tribunale del lavoro di Pescara ha accolto il ricorso presentato da un docente di Religione Cattolica, riconoscendo l’illegittima reiterazione dei...