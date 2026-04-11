Un guasto tecnico sulla linea ferroviaria tra Roma e Firenze ha provocato ritardi fino a 70 minuti, con la circolazione che sta tornando progressivamente alla normalità. Il problema si è verificato nei pressi di Orte, interessando la tratta convenzionale e causando i ritardi a partire dalle 9 di questa mattina. La circolazione ferroviaria sta ora riprendendo con gradualità.

È in graduale ripresa la circolazione ferroviaria sulla convenzionale Roma-Firenze che, a causa di un problema tecnico alla linea nei pressi di Orte, ha causato rallentamenti dalle 9.20 di sabato mattina. “I treni ad Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un tempo di percorrenza fino a 70 minuti ” si legge sul sito di Trenitalia aggiornato alle 9.20. Una coincidenza che avviene proprio nel giorno in cui si stanno svolgendo i lavori di potenziamento tecnologico nel tratto Orvieto-Settebagni e per i quali tutto il tratto ferroviario tra Firenze e Roma – e viceversa – sarà dirottato, dalle 14 fino a domani, sulla Tirrenica. La conseguenza sarà una riduzione dell’offerta che durerà fino a martedì 14 aprile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Guasto sulla Roma-Firenze, ritardi fino a 70 minuti: circolazione in graduale ripresa

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