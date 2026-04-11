A oggi, il presidio ha registrato 130 parti, posizionandosi come l’unico della provincia di Arezzo e della ASL Sud Est a mostrare un aumento nel numero di nascita rispetto agli altri. La crescita si riferisce al confronto con le strutture vicine, che hanno registrato numeri invariati o in diminuzione. La comunicazione ufficiale evidenzia questo incremento senza fornire dettagli sulle cause o sui numeri delle strutture concorrenti.

"Al 2 aprile abbiamo raggiunto i 130 parti e il nostro presidio è l’unico che cresce come numero di parti rispetto a tutti quelli della provincia di Arezzo e della Asl Sud Est". Sono i numeri sul punto nascita del Valdarno snocciolati da Silvia Chiassai Martini durante l’ultima seduta del Consiglio comunale di Montevarchi. Un aggiornamento sui dati in possesso per fare il punto della situazione sull’andamento del percorso di sensibilizzazione nei confronti delle famiglie valdarnesi, volto ad incrementare il numero dei parti per scongiurare la chiusura del reparto della Gruccia, in attesa della deroga del ministero. "Sempre al 2 aprile - ha... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gruccia a quota 130 parti: "Siamo gli unici in crescita"

Punto nascita della Gruccia, Vadi: «Arrivare a 500 parti entro il 2026Arezzo, 17 gennaio 2026 – «L’obiettivo è raggiungere i 500 parti entro la fine del 2026».

Punto nascite Gruccia: parti in aumento e richieste pronte. I sindaci: "Tuteliamo un servizio essenziale"Un incontro approfondito ha evidenziato la sicurezza clinica del reparto, le criticità infrastrutturali e raccolto le osservazioni dei sindaci...