Grosseto | il giovane che combatte l’isolamento a Casa Francesca

A Grosseto, presso la residenza Casa Francesca Mocciaro in via Ferrucci, le routine quotidiane sono cambiate grazie all’intervento di Matteo Beligni. Un giovane che si impegna per contrastare l’isolamento all’interno della struttura. La sua presenza ha portato un nuovo dinamismo nell’ambiente, influenzando le attività e le relazioni tra gli ospiti. La situazione si è evoluta con l’introduzione di nuovi momenti di confronto e socializzazione.

A Grosseto, presso la residenza Casa Francesca Mocciaro in via Ferrucci, il ritmo della quotidianità ha subito una trasformazione profonda grazie all’apporto di Matteo Beligni. Il ventitreenne, che opera all’interno della struttura gestita dalla cooperativa Auxilium Vitae Onlus, è diventato il punto di riferimento per le ospiti, riuscendo a riattivare dinamiche sociali e motivazioni personali che sembravano essersi attenuate col tempo. La realtà di Casa Francesca si distingue nel dell’assistenza locale per un modello abitativo specifico: non si tratta di una classica casa di riposo, bensì di una soluzione pensata per persone anziane che mantengono la propria autosufficienza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Grosseto: il giovane che combatte l’isolamento a Casa Francesca Grosseto: giovane confusa, fuga e soccorso in centro storicoNel cuore pulsante di Grosseto, una giovane donna è stata trovata in stato di confusione totale mentre barcollava per le strade del centro storico... Flash, il cane salvato dall'isolamento, nella sua nuova casaIl cane Flash, salvato dai volontari di Lav Bergamo dopo un lungo periodo di isolamento, nella sua nuova casa.