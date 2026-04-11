Grifone match testa-coda Poi festeggiamenti per la C
Domani alle 15 si svolgerà la partita tra la capolista Grosseto e il fanalino di coda Vivi Altotevere Sansepolcro, con un classico testa-coda nel girone di ritorno. La quattordicesima giornata mette di fronte le due squadre, con il Grosseto che guida la classifica con 68 punti e il Sansepolcro ultimo in graduatoria con 19 punti. La sfida rappresenta un’ulteriore occasione per il Grosseto di consolidare la propria posizione.
La quattordicesima giornata del girone di ritorno propone, domani con inizio alle 15, il classico testa-coda fra la capolista Grosseto (68) ed il fanalino di coda Vivi Altotevere Sansepolcro (19). Con la promozione già acquisita in serie C I biancorossi di mister Indiani possono disputare questo ultimo mese di gare con maggiore tranquillità e serenità dal momento che l’unico obiettivo che resta da centrare rimane la simbolica, ma inutile aggiungiamo noi, Poule Scudetto. Ed un altro obiettivo dei giocatori biancorossi potrebbe essere quello di far vincere all’attaccante Marzierli la classifica dei bomber. Domani, quindi, il Grosseto si... 🔗 Leggi su Lanazione.it
Grifone, c’è il Cannara. Una sfida testa-codaCALCIO I biancorossi hanno concluso la settimana di lavoro in preparazione alla quarta giornata del girone di ritorno.
Verso il big match. Grifone, ora testa al TauNel giro di pochi minuti i tifosi dello ’Zecchini’, ascoltando quanto succedeva nella gara tra San Donato Tavarnelle e Tau Altopascio, sono passati...
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La maglia da centravanti del Grifone pesa parecchio. Perché l’hanno indossata bomber come Milito, Gilardino, Pruzzo, Toni, Borriello, Palacio, Crespo e in tempi recenti Retegui, che poi con l’Atalanta è diventato capocannoniere della Serie A - facebook.com facebook