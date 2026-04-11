Nel giorno del derby senza il tradizionale entusiasmo e con alcune assenze tra i tifosi del Perugia, il Grifo si prepara a un incontro importante. La squadra biancorossa, in una stagione deludente, studia tutte le possibili soluzioni in vista della partita. Se il risultato sarà positivo, potrebbe rappresentare un motivo di soddisfazione per i giocatori e il club, considerando le circostanze di questa edizione del derby.

Nel giorno del derby senza il vero clima derby (tra le incertezze in casa rossoverde, l’assenza di tifosi del Perugia e anche la stagione biancorossa sottotono), il Grifo, in caso di successo, potrebbe avere almeno motivi per sorridere. La giornata si presenta interessante, con la Sambendettese che osserverà il turno di riposo e le altre squadre impegnate in sfide impegnative al pari di quella del Perugia. La squadra di Giovanni Tedesco (36 punti) con un successo nel derby di Terni, che manca da nove anni, sarà matematicamente salvo. Mentre in caso di pareggio servirà il ’conforto’ dei risultati delle altre squadre impegnate nella lotta-salvezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Grifo, al via un turno da non perdere. Tedesco studia tutte le soluzioni

Leggi anche: SCONTRO-SALVEZZA. Tedesco vuole accelerare. Studia un Grifo aggressivo con i tre “suggeritori“

Perugia-Gubbio, su il sipario oggi al Curi . Tedesco: "Voglio un Grifo da derby"Un Perugia in buona salute sfida un Gubbio che ha messo insieme dieci punti nelle ultime dieci gare.

Temi più discussi: Grifo, al via un turno da non perdere. Tedesco studia tutte le soluzioni; Grifo National Cup 2026: al via a Perugia il torneo dei piccoli; Grifo, a Terni puoi trovare la salvezza; Grifo, Stramaccioni e Calapai suonano la carica: Tifosi, sosteneteci sin dal riscaldamento.

Grifo, al via un turno da non perdere. Tedesco studia tutte le soluzioniEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it

Grifo, domenica di passione e speranza. È un turno da sfruttare al massimoCi sono giornate che assumono un valore inestimabile. Quella che si apre oggi, la trentunesima, è una di quelle. Perché intanto stavolta a fermarsi è il Bra (26), formazione che ha un punto in meno ... lanazione.it

Mobilitazione di soccorsi a Camporosso, si alza in volo anche l'elicottero Grifo (Video) Sul posto automedica e ambulanza - facebook.com facebook

103° Anniversario dell' #AeronauticaMilitare e cerimonia di giuramento del Corso Grifo VI: gli interventi del Ministro della Difesa, On. @GuidoCrosetto, del #CapoSMD Gen. Luciano Portolano e del #CapoSMA Gen. S.A. Antonio Conserva al seguente link y x.com