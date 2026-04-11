Una decisione ha annullato la condanna a quasi quattro anni di carcere di una ex consigliera regionale, che avrebbe dovuto scontare quasi quattro anni di detenzione. La decisione è stata presa sulla base di motivazioni legate a profili umanitari ritenuti straordinari. La persona coinvolta non trascorrerà alcun giorno in carcere, secondo quanto comunicato ufficialmente.

Rimini, 11 aprile 2026 – Nicole Minetti doveva scontare 3 anni e 11 mesi di carcere. Non sconterà neppure un giorno. A febbraio, per la 41enne riminese, è arrivata la grazia firmata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dopo il via libera del ministro della Giustizia Carlo Nordio e della Procura generale di Milano. La pena è stata cancellata prima ancora di essere eseguita, chiudendo di fatto una vicenda giudiziaria lunga anni. https:www.ilrestodelcarlino.itreggio-emiliacronacapoetessa-jasmeen-kaur-alfiere-della-repubblica-16-anni-qsfcuqm6 Le condanne per Ruby-bis e rimborsi regione Lombardia. Le condanne riguardavano due filoni distinti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Grazia presidenziale per Nicole Minetti: via la condanna di quasi 4 anni. “Profili umanitari straordinari”

Grazia a Nicole Minetti per il Ruby bis, il Quirinale: “Motivi umanitari legati a un familiare minore”L’ex consigliera regionale lombarda Nicole Minetti è stata graziata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella .

Nicole Minetti graziata da Mattarella per "motivi umanitari": doveva scontare 3 anni e 11 mesi di carcereMi Manda RaiTre ha anticipato che Nicole Minetti, l'ex consigliera regionale della Lombardia condannata in via definitiva a un anno e un mese per...