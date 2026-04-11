Il presidente della Repubblica ha concesso la grazia a Nicole Minetti, ex consigliera regionale lombarda, nel caso Ruby bis. La motivazione ufficiale riguarda motivi umanitari collegati a un familiare minore. La decisione è stata comunicata ufficialmente e si aggiunge alle pratiche di clemenza adottate dal Quirinale. La grazia permette all’interessata di beneficiare di uno sconto sulla pena o di altre agevolazioni previste dalla legge.

L’ex consigliera regionale lombarda Nicole Minetti è stata graziata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La notizia, anticipata dalla trasmissione “Mi manda RaiTre”, è stata successivamente confermata dal Quirinale con una precisazione ufficiale. Secondo quanto riferito dal conduttore Federico Ruffo, Minetti, condannata in via definitiva a un anno e un mese per peculato e a due anni e dieci mesi per induzione alla prostituzione nell’ambito del processo “Ruby bis”, ha ottenuto il provvedimento di clemenza nelle scorse settimane. La grazia è stata concessa per motivi umanitari, con il parere positivo del ministro della Giustizia Carlo Nordio e del procuratore capo della Corte d’Appello. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Grazia a Nicole Minetti per il Ruby bis, il Quirinale: “Motivi umanitari legati a un familiare minore”

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Nicole Minetti graziata da Mattarella: motivi umanitari e il nodo del caso RubyNicole Minetti graziata: cosa ha deciso il Quirinale? Una decisione destinata a far discutere.

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Nicole Minetti e la grazia umanitaria di Mattarella, il ritorno pubblico dell'ex consiglieraNicole Minetti, famosa per aver fatto parte dei festini di Berlusconi oltre che per la carriera politica, ora riceve la grazia da Mattarella, il motivo soprende. notizie.it

Nicole Minetti graziata da Mattarella: era stata condannata 3 anni e 11 mesi per il caso RubyNicole Minetti è stata graziata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’ex consigliera regionale lombarda era stata condannata in via definitiva a 1 anno e un mese per peculato e a 2 anni ... fanpage.it

==Grazia a Minetti.Fonti Quirinale,grave salute minore familiare = (AGI) - Roma, 11 apr. - 'Mi Manda RaiTre' ha anticipato che Nicole Minetti, l'ex consigliera regionale della Lombardia condannata in via definitiva a 1 anno e un mese per peculato e a 2 anni e 1 - facebook.com facebook

NICOLE MINETTI È STATA GRAZIATA DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, SERGIO MATTARELLA x.com