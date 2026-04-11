Nell’ottava puntata del Grande Fratello Vip, si sono verificati confronti intensi tra alcuni concorrenti, con momenti di tensione che hanno coinvolto anche figure note del reality. Durante la serata, sono emerse crisi personali di alcuni partecipanti e atteggiamenti spesso fuori luogo, con comportamenti che richiamano più l’adolescenza che l’età adulta. La puntata si è conclusa con una serie di discussioni e scontri che hanno movimentato ulteriormente il contesto del reality.

Una puntata dai toni accesi, dalle profonde crisi esistenziali e ricca di adulti intenti a comportarsi come degli adolescenti. Una puntata del Grande Fratello Vip, insomma, in tutto e per tutto. Si parte col duro scontro tra Alessandra Mussolini e Adriana Volpe, che resta il più alto (o basso, a seconda dei punti di vista) e d’intrattenimento. Così, tanto per spiegare dov’è fissata l’asticella qualitativa. Mussolini contro Volpe. Voto: 2 Io sono santa e tu sei una provocatrice ma, a dire il vero, tu sei una giocatrice che fa strategia e odiatrice seriale delle donne. Se a ciò mescoliamo i duri... 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Grande Fratello Vip, le pagelle dell’ottava puntata: Mussolini contro Volpe (2), la crisi di Adriana (3)

Grande Fratello Vip, le pagelle della seconda puntata: ciclone Mussolini (8), lo scivolone di Adriana Volpe (5)Dopo un esordio scoppiettante, il Grande Fratello Vip è tornato con la seconda puntata.

Leggi anche: Grande Fratello Vip 2026, diretta ottava puntata: Adriana Volpe entra in crisi

Temi più discussi: Grande Fratello Vip, chi sono i concorrenti in nomination; Grande Fratello Vip 2026, le anticipazioni del 10 aprile: confronti e test di affinità; Me lo sentivo, ho dato la mia visione, chi ha lasciato il Grande Fratello Vip ieri sera 7 aprile; Grande Fratello VIP: Best of settima puntata Video.

Grande Fratello Vip, pagelle: Lucarelli spietata e meravigliosa (10). Lo show decolla (7), ma Ilary Blasi non li sopporta più (8)Emozioni e momenti divertenti, ma anche con un tocco di polemica nell'ottava puntata del Grande Fratello Vip in onda venerdì 10 aprile 2026, ecco le pagelle ... libero.it

Ma perché devo subire tutto questo?: Antonella Elia perde il controllo al Grande Fratello Vip tra urla e lacrime. Tensione alle stelle nella CasaUrla e lacrime nella casa: Perché devo subire questo?. Tensione alle stelle dopo il gesto di Alessandra Mussolini ... ilfattoquotidiano.it

Le pagelle dell'ottava puntata del Grande Fratello Vip - facebook.com facebook

#GrandeFratello #GFVip, finale confermata al 5 maggio: addio al raddoppio settimanale, la strategia Mediaset x.com