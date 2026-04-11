grande fratello vip la buonamici risponde alle domande cosa ha rivelato

Cesara Buonamici, recentemente entrata come opinionista al Grande Fratello VIP, ha risposto a diverse domande sulla sua esperienza e sul rapporto con Selvaggia Lucarelli. La giornalista ha condiviso dettagli sulla collaborazione con la collega e sulla sua nuova partecipazione al reality. Ha inoltre parlato di come si sta trovando all’interno della casa e delle prime impressioni sui concorrenti. La sua presenza nel programma sta attirando l’attenzione dei fan e degli addetti ai lavori.

Grande Fratello VIP, Cesara Buonamici parla del rapporto con Selvaggia Lucarelli e di questa nuova avventura come opinionista. Grande Fratello VIP, in questa nuova edizione che volgerà a termine a maggio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli affiancano la conduttrice Ilary Blasi in ogni puntata direttamente nello studio. Leggi anche Stefano De Martino e Brenda: come stanno le cose tra i due? Spunta un’indiscrezione Cesara nelle ultime ore ha deciso di rispondere alle domande dei fan parlando anche del rapporto con Selvaggia affermando: “La compagna che avrei sempre voluto. Mi diverto con lei, sorrido alle cose che dice: uno spirito di squadra formidabile. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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Grande Fratello Vip al via, cosa cambia rispetto alle precedenti edizioni: parla Cesara BuonamiciL’appuntamento è finalmente arrivato: il Grande Fratello Vip torna stasera 17 marzo 2026 con una nuova puntata, e persino con una nuova veste.

Temi più discussi: Grande Fratello Vip, chi sono i concorrenti in nomination; Grande Fratello VIP: Best of settima puntata Video; Grande Fratello Vip 2026, le anticipazioni del 10 aprile: confronti e test di affinità; Me lo sentivo, ho dato la mia visione, chi ha lasciato il Grande Fratello Vip ieri sera 7 aprile.

Grande Fratello Vip, le pagelle: Ilary Blasi piena dei comodini (9), Adriana Volpe in crisi (4), Alessandra Mussolini provoca (8), la storia di Francesca Manzini (9)Al Grande Fratello Vip non ci si annoia mai. Neanche quando Alessandra Mussolini e Lucia Ilardo vengono mandate nel monolocale, lontane dal gruppo. L'assenza di due personaggi ... leggo.it

Grande Fratello Vip: nessun eliminato ieri sera, chi è andato in nominationNessun eliminato nella puntata del Grande Fratello di venerdì 10 aprile. In nomination, invece, quattro concorrenti: Alessandra Mussolini, Adriana Volpe, Lucia Ilardo e Blu. fanpage.it

Nella diretta del Grande Fratello Vip di venerdì a catturare l’attenzione del pubblico non sono stati solo i concorrenti ma anche gli opinionisti. In particolare Selvaggia Lucarelli, protagonista dei suoi consueti cambi d’abito durante la puntata, ha sorpreso tutti co - facebook.com facebook