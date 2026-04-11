Nella notte tra 10 e 11 aprile si è conclusa l’ottava puntata del Grande Fratello Vip 2026, trasmissione condotta da Ilary Blasi su Canale 5. Durante la serata sono stati annunciati un eliminato e i nominati della settimana, con i concorrenti che si sono confrontati in diretta. La puntata ha visto anche alcuni momenti di confronto tra i partecipanti, mentre il pubblico ha assistito alle nuove dinamiche del reality.

E’ da poco terminata l’ottava puntata del Grande Fratello Vip 2026, il reality show di successo condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF VIP andata in onda venerdì 10 aprile 2026 con le ultime news. GF VIP 2026, il racconto della diretta della 8a puntata di venerdì 10 aprile. L’ottava puntata del Grande Fratello Vip 2026 di venerdì 10 aprile 2026 è iniziata col botto con il primo confronto – scontro tra Adriana Volpe e Alessandra Mussolini. Le due vip in settimana hanno avuto diversi battibecchi con la Mussolini che ha più volte attaccato la Volpe. A peggiorare la situazione tra le due è stata l’intromissione di Antonella Elia, amica della Volpe, che è stata presa letteralmente di mira dalla Mussolini. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Grande Fratello Vip 2026, news ultim’ora: eliminato e nomination di ieri sera 10 aprile, ottava puntata

Grande Fratello Vip 2026, news ultim’ora: eliminato e nomination di ieri sera 3 aprile, sesta puntataE’ terminata la sesta puntata del Grande Fratello Vip 2026, il reality show di successo condotto da Ilary Blasi su Canale 5.

Grande Fratello Vip 2026, news ultim’ora: eliminato e nomination di ieri sera 7 aprile, settima puntataSi è da poco conclusa la settima puntata del Grande Fratello Vip 2026, il reality show di successo condotto da Ilary Blasi su Canale 5.

Temi più discussi: Grande Fratello Vip, le anticipazioni del 3 aprile: accuse, vendette e una nuova grande sorpresa; Grande Fratello Vip, chi sono i concorrenti in nomination; GF Vip 2026 si allunga: la nuova data della finale e il calendario aggiornato; Me lo sentivo, ho dato la mia visione, chi ha lasciato il Grande Fratello Vip ieri sera 7 aprile.

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