Grande Fratello Vip 2026 | i nominati e le nomination di ieri sera 10 aprile | Video Mediaset

Nella serata del 10 aprile, all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2026 si sono svolte le nomination, segnando un momento di tensione tra i concorrenti. Dopo la conclusione delle dinamiche tra i club economy e club gold, tutti i partecipanti sono stati coinvolti nelle votazioni, creando un clima di confronto diretto e sfide tra i vari inquilini della casa.

Nella casa del Grande Fratello Vip 2026 è il momento delle nomination. Dopo la scissione e l’eliminazione dei club economy e club gold, i concorrenti sono tutti contro tutti. Nomination Grande Fratello Vip 2026 del 10 aprile 8a puntata. E’ il momento delle nomination nella casa del GF VIP 2026. Questa sera cambia ancora una volta tutto. Tutti i concorrenti rimasti nella casa sono chiamati a fare delle nomination palesi. Ecco le nomination: Paola Caruso nomina Adriana: “per il battibecco, lei crea la sua strategia”;. Renato vota Alessandra: “ sta giocando e poi ha scherzato sul fatto che fossi napoletano “;. Francesca Manzini nomina Nicolò: “ per farlo essere più felice e libero”;. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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