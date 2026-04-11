Grande attesa a Gattolino la parrocchia ha avuto tutti i permessi per realizzare il nuovo salone polivalente

A Gattolino sono iniziati i lavori per la costruzione di un nuovo salone polivalente, dopo aver ottenuto tutti i permessi necessari. La parrocchia ha avviato le operazioni di scavo sul sito scelto, segnando l'inizio di una fase che segue diversi anni di preparazione e attesa da parte della comunità locale. La realizzazione del nuovo spazio è stata annunciata ufficialmente e i lavori sono ora in corso.

Al via i lavori a Gattolino: dopo diversi anni di preparazione, la parrocchia locale ha ottenuto tutti i permessi per realizzare il nuovo salone polivalente per la propria comunità e quelle vicine e nei giorni scorsi sono iniziati gli scavi per preparare il terreno alla costruzione. Fa il punto. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Nella parrocchia di Gattolino bambini e ragazzi danno vita alla sacra rappresentazione pasqualeSaranno molteplici le scene, dopo ognuna delle quali si cambierà location, accompagnati da un carretto rudimentale che contiene luci e microfoni per...