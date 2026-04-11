Granada record mondiale per Anna Janssen | trionfo tedesco

Da ameve.eu 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Granada si è conclusa la quarta giornata della prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno. Durante l’evento, la tedesca Anna Janssen ha stabilito un record mondiale nella specialità della carabina 3 posizioni da 50 metri femminile. La competizione ha visto la partecipazione di atleti provenienti da diversi paesi, con Janssen che ha ottenuto un risultato superiore a ogni precedente.

La quarta giornata della prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno, disputata a Granada, ha l’affermazione della tedesca Anna Janssen nella specialità della carabina 3 posizioni da 50 metri femminile. La tiratrice della Germania ha siglato un nuovo record mondiale durante la finale, chiudendo con un punteggio di 362.9 e superando la connazionale Nele Stark, arrivata seconda con 361.5. Il podio è stato completato dall’elvetica Emely Jaeggi, che si è classificata terza con una quota di 350.1. Dominio tedesco e nuovi primati a Granada. Il duello finale per l’oro è stato un confronto esclusivamente interno alla Germania. Anna Janssen, dopo aver battuto la compagna di squadra Nele Stark, ha sancito la sua supremazia con il nuovo marchio storico di 362. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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