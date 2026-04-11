Granada record mondiale per Anna Janssen | trionfo tedesco

A Granada si è conclusa la quarta giornata della prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno. Durante l’evento, la tedesca Anna Janssen ha stabilito un record mondiale nella specialità della carabina 3 posizioni da 50 metri femminile. La competizione ha visto la partecipazione di atleti provenienti da diversi paesi, con Janssen che ha ottenuto un risultato superiore a ogni precedente.

La quarta giornata della prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno, disputata a Granada, ha l’affermazione della tedesca Anna Janssen nella specialità della carabina 3 posizioni da 50 metri femminile. La tiratrice della Germania ha siglato un nuovo record mondiale durante la finale, chiudendo con un punteggio di 362.9 e superando la connazionale Nele Stark, arrivata seconda con 361.5. Il podio è stato completato dall’elvetica Emely Jaeggi, che si è classificata terza con una quota di 350.1. Dominio tedesco e nuovi primati a Granada. Il duello finale per l’oro è stato un confronto esclusivamente interno alla Germania. Anna Janssen, dopo aver battuto la compagna di squadra Nele Stark, ha sancito la sua supremazia con il nuovo marchio storico di 362. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Granada, record mondiale per Anna Janssen: trionfo tedesco Leggi anche: Tiro a segno, Granada: Anna Janssen vince, Barbara Gambaro fatica Tiro a segno, Anna Janssen vince nella carabina 3 posizioni femminile a Granada. Barbara Gambaro fuori dalla finaleL’unica finale della quarta giornata di gare della prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno, in corso a Granada, in Spagna, vede la... Temi più discussi: Tiro a segno, Granada: Anna Janssen vince, Barbara Gambaro fatica; Anna Janssen da record: trionfo nella carabina 3 posizioni a Granada; Alcaraz in semifinale a Montecarlo: 'Perderò il numero uno del mondo'. Tiro a segno, Granada: Anna Janssen vince, Barbara Gambaro faticaLa quarta giornata di competizioni della prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno , ospitata presso le strutture di Granada in Spagna, si è conclu ... sportface.it Anna Janssen da record: trionfo nella carabina 3 posizioni a GranadaAnna Janssen trionfa nella carabina 3 posizioni a Granada, stabilendo un nuovo record mondiale mentre Gambaro è 38ma ... it.blastingnews.com A great weekend for us! At the first race of RC Hotwheels Deventer's Club, it was pole position, fastest lap (new track record) and win for Jitse Miedema and our Mistral 3.5 Team! 3rd place on the podium for Hampy Janssen and our Mistral 3.5 Team, as well! C - facebook.com facebook