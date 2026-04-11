Graduatoria interna d’istituto | schede e guide per segreterie modelli per l’aggiornamento circolare e checklist pronti all’uso

È in corso l’aggiornamento delle graduatorie interne d’istituto. Per facilitare le operazioni, sono state predisposte schede, guide, modelli per l’aggiornamento, nonché una circolare e una checklist. Questi materiali sono disponibili per le segreterie scolastiche e sono stati preparati per semplificare le procedure di aggiornamento delle graduatorie. L’obiettivo è garantire una gestione più efficace delle pratiche amministrative legate a questa procedura.

Al via l’aggiornamento delle graduatorie interne d’istituto, il nostro team ha elaborato una serie di guide e documenti già pronti all’uso. Ricordiamo che il termine per il 2026 è il 17 di aprile. I seguenti documenti sono riservati agli abbonati alla nostra rivista “Gestire la scuola”. Non sei abbonato? Leggi tutti i vantaggi. Tutti i. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it