Gol Boga | ancora l’ivoriano sempre lui! Zampata vincente anche a Bergamo la Juve passa in vantaggio

L’attaccante ivoriano ha segnato ancora una volta, contribuendo alla vittoria dell’Atalanta contro la Juventus a Bergamo. Al minuto 20, ha insaccato con una zampata su assist dalla fascia destra di Holm, portando in vantaggio la squadra di casa. La Juventus ha cercato di reagire senza riuscirci, e il gol di Boga si è rivelato decisivo per il risultato finale.

di Luca Fioretti Gol Boga: l’attaccante sblocca Atalanta Juve con una provvidenziale zampata vincente su assist dalla fascia destra di Holm. Atalanta Juve si sblocca clamorosamente all’inizio della ripresa: Jeremie Boga trova ancora la via della rete, confermando un momento di grandissima forma. Al minuto 48, l’offensiva bianconera produce i frutti sperati grazie a un’azione avvolgente sulla corsia di destra: un preciso cross di Emil Holm taglia l’area di rigore, trovando la retroguardia dell’Atalanta completamente impreparata. Il giocatore approfitta della disattenzione della Dea e insacca la sfera con una provvidenziale zampata vincente, portando meritatamente in vantaggio i propri compagni in questa fase estremamente cruciale della delicata gara.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gol Boga: ancora l’ivoriano, sempre lui! Zampata vincente anche a Bergamo, la Juve passa in vantaggio Gol Boga: lampo dell’ivoriano, la Juve la riapre completamente! Finale incandescente all’OlimpicoTonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara... Roma Juve, cos’è successo tra Boga e Spalletti poco prima del gol dell’ivoriano. Ecco la rivelazionedi Redazione JuventusNews24Roma Juve, cos’è successo tra Boga e Spalletti poco prima del gol del 3-2 dell’attaccante bianconero.