Gli Stati Uniti cercano gamer per controllare il traffico aereo e hanno annunciato un'offerta di 155 mila dollari ai neoassunti. La Federal Aviation Administration e il Dipartimento dei trasporti hanno deciso di coinvolgere questa categoria di giocatori, ritenendola una risorsa potenzialmente valida per il settore. La ricerca si rivolge a persone con esperienze di gaming e capacità di gestione delle attività in ambienti complessi. La proposta mira a integrare competenze non tradizionali nel controllo del traffico aereo.

Washington, 11 aprile 2026 – E se i prossimi protagonisti del mondo dell'aviazione fossero i gamer? La Federal Aviation Administration e il Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti hanno deciso di puntare su questa riserva di talenti finora poco esplorata. A partire dal prossimo 17 aprile, l’agenzia inizierà ad accettare nuove domande di impiego con l’obiettivo dichiarato di colmare una carenza cronica di personale che sta mettendo a dura prova l’intero sistema aeroportuale statunitense. La strategia Usa. La strategia, definita innovativa dai vertici governativi, mira a trasformare l'abilità degli appassionati di videogiochi in una risorsa per il controllo del traffico aereo.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Gli Usa cercano gamer per controllare il traffico aereo: “Offriamo 155 mila dollari ai neoassunti”

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