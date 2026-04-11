Gli ungheresi all’estero che votano in massa per Viktor Orbán

Negli ultimi dieci anni, un numero consistente di cittadini ungheresi residenti all’estero, in particolare nelle minoranze storiche di Romania e Serbia, ha partecipato numerose volte alle elezioni nel proprio paese di origine. Questi voti sono stati spesso determinanti in alcune consultazioni elettorali, contribuendo a influenzare i risultati finali. La partecipazione di queste comunità si concentra principalmente in seggi allestiti in aree dedicate, dove vengono raccolti i voti di chi risiede fuori dai confini nazionali.

Sono gli appartenenti alle minoranze storiche di paesi come Romania e Serbia, che da dieci anni sono schierati con il primo ministro Alle elezioni parlamentari che si terranno in Ungheria, il primo ministro Viktor Orbán farà molto affidamento sui voti che arriveranno dalle minoranze storiche ungheresi, cioè gli ungheresi che vivono da generazioni nei paesi attorno all’Ungheria. Tra di loro alle ultime elezioni Orbán ottenne consensi schiaccianti, più del 90 per cento. Si parla di circa 500mila elettori, su un totale di circa 8 milioni di elettori registrati. Sono molti gli ungheresi che vivono al di fuori dell’Ungheria, soprattutto per ragioni storiche.🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Gli ungheresi all’estero che votano in massa per Viktor Orbán Chi è Péter Magyar, l’uomo che dopo 16 anni può sfilare l’Ungheria a Viktor OrbánA 24 ore dalle elezioni ungheresi del 12 aprile, il sistema politico costruito da Viktor Orbán in più di quindici anni sembra mostrare crepe per la... L’uomo che sussurrava a Viktor Orbán: la scalata di Péter Magyar, l’ex insider diventato il peggior incubo del premierIl leader dell’opposizione ungherese Péter Magyar potrebbe mettere la parole fine ai sedici anni di governo del primo ministro Viktor Orbán.