Gli Istituti Ospedalieri Bergamaschi aderiscono alla H Open Week sulla salute della donna

Dal 22 al 29 aprile 2026, gli Istituti Ospedalieri Bergamaschi partecipano alla (H) Open Week dedicata alla salute della donna. L'iniziativa coinvolge diverse strutture del territorio e mira a sensibilizzare l'opinione pubblica su temi legati alla salute femminile. Durante questa settimana, saranno organizzati incontri, visite e screening aperti alla popolazione, con l'obiettivo di promuovere l'accesso alle cure e l'informazione.

Anche quest’anno, dal 22 al 29 aprile 2026, gli Istituti Ospedalieri Bergamaschi (Policlinico San Pietro, Policlinico San Marco, Centro Diagnostico Treviglio) aderiscono all’iniziativa (H) Open Week sulla Salute della Donna promossa dalla Fondazione Onda ETS in occasione dell’11ª Giornata nazionale della salute della donna. Saranno offerti gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi nelle aree specialistiche di cardiologia, dietologia e nutrizione, ginecologia, proctologia e chirurgia dell’obesità. Fondazione Onda ETS, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, attribuisce dal 2007 il Bollino Rosa agli ospedali che garantiscono servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Open week sulla salute della donna: visite ed esami gratuiti al FatebenefratelliUn’iniziativa che negli anni ha coinvolto centinaia di ospedali e garantito decine di migliaia di prestazioni, confermando l’impegno strutturale... Salute della donna: alla casa di cura Candela visite ed esami gratuiti per l’(H) open weekDal 22 al 29 aprile la Casa di Cura Candela di Palermo aderisce all’(H) Open Week sulla salute della donna, promossa da Fondazione Onda Ets in... Temi più discussi: Visite gratuite per (H) Open Week salute donna agli Istituti Ospedalieri Bergamaschi; Prevenzione e benessere: i medici del Policlinico San Pietro incontrano i cittadini; Microchirurgia oculare in diretta: a Bergamo la chirurgia del futuro. Gli Istituti Ospedalieri Bergamaschi aderiscono alla (H) Open Week sulla salute della donnaUna settimana di servizi clinici e diagnostici gratuiti, rivolti alla popolazione femminile promossa da Fondazione Onda ETS ... bergamonews.it Open Week sulla Salute della Donna: dal 22 al 30 aprile visite gratuite agli Istituti Ospedalieri BergamaschiGli Istituti Ospedalieri Bergamaschi (Policlinico San Marco e Policlinico San Pietro) aderiscono anche quest'anno all’iniziativa «(H) Open Week sulla Salute della Donna» promossa dalla Fondazione Onda ... bergamo.corriere.it Istituti Ospedalieri Bergamaschi - Policlinico San Pietro - facebook.com facebook