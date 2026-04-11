Gli impegni del weekend del settore giovanile del Manfredonia Calcio
Nel fine settimana, il settore giovanile del Manfredonia Calcio si prepara a disputare le proprie partite. L’Under 19 affronterà un match importante, mentre l’Under 15, in testa alla classifica, affronterà un nuovo test. Le gare si svolgeranno in diverse sedi, con le squadre pronte a scendere in campo per portare avanti le rispettive stagioni. La programmazione include anche incontri di formazione e allenamenti specifici.
?Ultima chiamata per l'Under 19 e nuovo test per la capolista Under 15. Ecco il programma ufficiale del weekend biancoceleste:?Si parte domani, sabato 11 aprile, alle ore 14:30, con l'Under 19 impegnata nell'ultima giornata di campionato. I biancocelesti faranno visita alla Vibonese allo stadio di Vibo Marina. Uno scontro diretto tra due squadre appaiate a quota 23 punti: il Manfredonia cerca il riscatto dopo il ko interno con il Nardò, mentre i calabresi tornano in campo dopo il turno di riposo.?Domenica 12 aprile, alle ore 09:00, i riflettori si spostano allo stadio “Miramare” per l’Under 15. La capolista, reduce dal travolgente 9-1 nel recupero contro il Troia, ospita l'Uniti per Cerignola. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
Manfredonia Calcio, gli impegni del settore giovanile?Nuovo weekend di gare per il Settore Giovanile del Manfredonia Calcio 1932, con Under 19, Under 17 e Under 15 pronte a scendere in campo.
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