Gli attici abusivi e la causa sul terreno La storia del palazzo appena costruito abitato senza permessi

Nel quartiere di Montesacro, su una collina che si affaccia sull’Aniene, si trova un edificio recentemente costruito che non ha mai ottenuto i permessi necessari. La struttura, abitata fin dalla sua fine dei lavori, è al centro di una disputa legale riguardante il terreno su cui sorge e gli eventuali abusi edilizi. La vicenda coinvolge diverse parti e si svolge tra ricorsi e verifiche da parte delle autorità competenti.

Nel cuore di Montesacro, nella parte più residenziale e silenziosa del quartiere che sorge sulla collina che guarda all'Aniene, c’è un palazzo fantasma. Un immobile oggi abitato da decine di famiglie che però non hanno alcun titolo per viverci. Non si tratta dell’occupazione di un immobile. 🔗 Leggi su Romatoday.it Palais Idéal, la straordinaria storia del palazzo costruito a mano da un solo uomo in 33 anniCostruito pietra dopo pietra da un postino in oltre trent’anni, il Palais Idéal du Facteur Cheval è uno dei monumenti più sorprendenti al mondo, nato... Palais Idéal, la straordinaria storia del palazzo costruito a mano in 33 anni da un solo uomoCostruito pietra dopo pietra da un postino in oltre trent’anni, il Palais Idéal du Facteur Cheval è uno dei monumenti più sorprendenti al mondo, nato... Muore e gli abusivi occupano subito la casa: «I parenti non hanno potuto nemmeno recuperare le sue cose»SPINEA (VENEZIA) - L’ultimo appartamento occupato al Villaggio dei Fiori non era nemmeno sfitto: risultava ancora assegnato a una donna appena deceduta, e nella casa erano ancora presenti i suoi ... ilmessaggero.it Villaggio dei Fiori, muore e gli abusivi le occupano la casa: sono entrati prima che i parenti potessero ritirare i suoi effetti personaliSPINEA (VENEZIA) - L’ultimo appartamento occupato al Villaggio dei Fiori non era nemmeno sfitto: risultava ancora assegnato a una donna appena deceduta, e nella casa erano ancora presenti i suoi ... ilgazzettino.it