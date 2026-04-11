La nuova giunta, diversa dalla precedente, si trova sotto accusa per il modo in cui gestisce le richieste del quartiere. Rifondazione Comunista ha espresso critiche riguardo alla realizzazione della rotatoria tra via Consani e via della Formica, evidenziando il mancato ascolto delle esigenze della zona. La questione riguarda la percezione di un atteggiamento di chiusura da parte delle autorità nei confronti delle istanze dei residenti.

Giunta diversa, stesse modalità. Anche Rifondazione Comunista punta il dito contro la nuova rotatoria tra via Consani e via della Formica, e in particolare sul "mancato ascolto" delle esigenze del quartiere. "Ancora una volta l’amministrazione comunale di Lucca dimostra una scarsa attenzione verso le istanze provenienti dal territorio, proseguendo nella realizzazione di opere pubbliche che sollevano più di una perplessità tra cittadini e cittadine di San Concordio – dicono – Parliamo della nuova rotonda che sarà realizzata nell’area antistante a quella Piazza coperta che tante critiche aveva sollevato durante gli ultimi mesi del secondo mandato di Tambellini, dannosa sia per l’impatto sull’assetto urbano della zona sia per gli effetti su un’area di rilevanza storica, legata all’antico porto fluviale". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Giunta Pardini come Tambellini. Non ascolta"

Centro sportivo Bione, Fumagalli: "Giunta Gattinoni non ascolta nessuno e tira dritto. Prepotenza evidente"“A due mesi dal voto, forzate le tappe nonostante petizione e criticità (spazi ridotti, costi elevatissimi, rischio sbilanciato sul pubblico).

Il parco ”Giovanna Pardini”. L’area verde rinnovata per le famiglie e i bambiniUn nuovo spazio per giocare, incontrarsi e crescere ha preso vita nella zona di Casa Fiorita a Cafaggio.

Temi più discussi: Giunta Pardini come Tambellini. Non ascolta; Mercato di Pulìa, il Pd: Così la giunta Pardini abbandona il settore agricolo per uno spazio eventi; Fine del mercato di Pulia Una sconfitta per la città.

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Mercato di Pulìa, il Pd: Così la giunta Pardini abbandona il settore agricolo per uno spazio eventiIl Distretto Rurale avrebbe potuto rappresentare un’opportunità per sostenere le aziende agricole, contribuire all’ammodernamento della struttura di Pulia e rafforzare la filiera corta ... luccaindiretta.it

Articolo di Lucca in Diretta del 2021, durante la Giunta PD di Tambellini al governo di Lucca. Adesso criticano il progetto perché gli rode che a farlo sia la giunta Pardini e non loro. E per arrufianarsi voti facili degli scontenti del mercato. Lo stesso progetto che - facebook.com facebook