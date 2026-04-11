Giulia Gardani | il tennis che trasforma il dolore in una nuova vita

Oggi si è svolto un evento presso la sede della Canottieri Baldesio, dove Giulia Gardani è tornata nel luogo che ha rappresentato un punto di riferimento nella sua carriera sportiva. La partecipazione di pubblico è stata molto ampia e ha accompagnato il suo ritorno dopo un periodo difficile legato a problemi di salute. La tennista ha condiviso alcuni momenti della sua esperienza, ricevendo il sostegno dei presenti.

Il pomeriggio di oggi presso la sede della Canottieri Baldesio, Giulia Gardani è rientrata nel luogo che ha segnato la sua crescita sportiva, accolta da una partecipazione molto numerosa. L’occasione è stata la presentazione del volume Giulia. Quel rovescio all’incrocio, opera dello scrittore Thomas Trenchi, che scava nella vita dell’atleta di Spinadesco, nata e cresciuta in quella zona, trasformando un tragico evento stradale avvenuto durante un viaggio di nozze a New York in un percorso di ricostruzione attraverso il tennis. La metafora del campo: tra superamento del limite e valori sportivi. Il cuore dell’incontro si è concentrato sulla capacità di trasformare il dolore in una nuova forma di esistenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Giulia Gardani: il tennis che trasforma il dolore in una nuova vita Madison Keys: dal tennis al podcast, una nuova vita dopo il campoLa tennista statunitense Madison Keys sta affrontando una svolta professionale mentre gareggia nel WTA 500 di Charleston, dove ha già raggiunto i... “Lasciami volare”, la lezione di vita di un padre: il dolore che si fa nuova speranzaLECCE – Il cinema multisala “Massimo” di Lecce si è trasformato, per una mattina, in un laboratorio di emozioni e cittadinanza attiva grazie... Temi più discussi: Il dolore e la rinascita: la vicenda di Giulia Gardani nel libro presentato alla Baldesio; Giulia. Quel rovescio all'incrocio, la storia di Giulia Gardani, atleta di Spinadesco, racconta nel libro del giornalista Thomas Trenchi. Presentazione venerdì 10 alla Baldesio; Il libro, la storia di Giulia, tennista in carrozzina; Quel rovescio all’incrocio: la storia di Giulia Gardani alla Canottieri Baldesio. Il dolore e la rinascita: la vicenda di Giulia Gardani nel libro presentato alla BaldesioE’ tornata questo pomeriggio, dopo lungo tempo, nella sua canottieri Baldesio Giulia Gardani, accolta da un folto pubblico, per ... cremonaoggi.it Quel rovescio all’incrocio: la storia di Giulia Gardani alla Canottieri BaldesioVenerdì 10 aprile, alle 18, la Società Canottieri Baldesio di Cremona (via del Porto 3) ospiterà la presentazione del ... cremonaoggi.it Nella vita di Giulia Gardani c'è un prima e un dopo. In mezzo c'è un incidente che, in un battito di ciglia, le ha stravolto l'esistenza. Eppure oggi, a quasi tre anni da quella sera, dice che lei è sempre la stessa; ed è così perché intatte sono rimaste la determinazi - facebook.com facebook