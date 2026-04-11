La Corte di Appello di Napoli ha revocato gli arresti domiciliari a Giacomo Palma, conosciuto come “Giacomino chin d’oro”, e gli ha concesso uno sconto di pena. La decisione permette al soggetto di tornare libero dopo il periodo di restrizioni. La vicenda riguarda un procedimento giudiziario in corso e la valutazione della condotta del coinvolto nel quadro delle misure restrittive adottate.

La Corte di Appello di Napoli ha disposto la revoca degli arresti domiciliari per Giacomo Palma, noto come “Giacomino chin d’oro”, concedendogli uno sconto di pena. Il 54enne, originario di Giugliano, è stato rimesso in libertà accogliendo le richieste della difesa. Palma era stato arrestato nell’ambito di un’indagine su un’associazione a delinquere dedita a furti aggravati, in particolare ai danni di apparecchiature per telecomunicazioni. Il valore complessivo del bottino sottratto supererebbe i 400mila euro. Nel corso delle operazioni, inoltre, le forze dell’ordine avevano rinvenuto in un locale nella disponibilità dell’uomo circa 200 stecche di sigarette di contrabbando. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Giugliano, sconto di pena per “Giacomino chin d’oro”: torna libero

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