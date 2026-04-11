Giudice di Pace sistema in tilt a rischio le cause

Il sistema informatico dei Giudici di Pace sta riscontrando gravi problemi tecnici, con blocchi e rallentamenti che rendono difficili gli accessi. L'associazione che monitora il funzionamento dei portali giudiziari ha segnalato un malfunzionamento diffuso a livello nazionale, con situazioni particolarmente critiche a Napoli. I disagi stanno influendo sul regolare svolgimento delle cause e sull’efficienza degli uffici giudiziari.

In tilt il sistema informatico dei Giudici di Pace tra blocchi, rallentamenti, accessi difficoltosi. A denunciare il “grave e persistente malfunzionamento del portale” utilizzato dagli Uffici, che riguarderebbe l'intero Paese ma risulterebbe più evidente e grave a Napoli, è l'associazione.🔗 Leggi su Napolitoday.it Giudici di Pace, sistema informatico in tilt: Napoli paralizzata dai disserviziIl Coordinamento Magistratura di Pace di Napoli denuncia (qui l’istanza integrale) un grave e persistente malfunzionamento del portale informatico... Allarme Sap, aeroporto Catullo a rischio tilt per il nuovo sistema di controlloL'aeroporto Valerio Catullo di Verona si appresta a vivere una svolta tecnologica che, stando alle denunce del Sap (Sindacato autonomo di polizia),...