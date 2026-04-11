Ieri mattina, in una Piazza del Popolo illuminata dalla luce di primavera, si è tenuta una cerimonia della Polizia. Durante l’evento, sono stati affrontati temi legati alla diminuzione degli sbarchi e all’aumento dei salari, con alcune dichiarazioni che hanno suscitato discussioni. La scena si è svolta in un’atmosfera di festa, lontana dai riflettori dei tribunali o delle polemiche pubbliche.

Questa scena dovevate vederla. Sto parlando di ieri mattina, alla festa della Polizia, in una Piazza del Popolo accarezzata dalla luce di una primavera ormai esplosa. Sulle tribune, le autorità e i faccioni della Roma potentona. Gli attuali capi e sottocapi dell'opposizione si presentano in grande spolvero, con l'aria di quelli che tra uno o due anni gestiranno il governo: ecco Schlein che sorride sempre (beata lei), ecco un Bonelli già compreso nella parte dell'aspirante ministro, ed ecco un Giuseppe Conte che fa la diva e arriva in ritardo ad accomodarsi sul suo seggiolino in prima fila. Il vostro scrivano sta appollaiato un po' sopra, qualche fila più in alto, e li osserva con attenzione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Giù gli sbarchi, su i salari: e questi sarebbero "fallimenti"?

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