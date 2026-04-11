Giro dei Paesi Baschi 2026 in tv tappa di oggi Goizper-Antzuola – Bergara | orari percorso favoriti Seixas per chiudere in bellezza

Oggi si corre l’ultima tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026, con un percorso che va da Goizper-Antzuola a Bergara. La gara presenta oltre 3000 metri di dislivello e rappresenta la conclusione di questa edizione. La tappa sarà trasmessa in televisione, con orari e dettagli sul percorso che sono stati comunicati dagli organizzatori. Tra i favoriti c’è il ciclista Seixas, che punta a chiudere in bellezza questa competizione.

Ultima fatica per il Giro dei Paesi Baschi 2026. Spazio oggi alla sesta e tappa conclusiva: Goizper-Antzuola – Bergara, con oltre 3000 metri di dislivello. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti. Dove vedere in tv il Giro dei Paesi Baschi 2026? La sesta tappa della corsa non sarà visibile in diretta tv. La gara sarà visibile su Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus, HBO Max. OA Sport vi offrirà, come sempre, la diretta live testuale della frazione, per non perdersi nulla. PERCORSO TAPPA DI OGGI GIRO DEI PAESI BASCHI. Frazione breve, ma intensissima. Pronti, via si scala il GPM di Asentzio (5,4 km al 6,7%), poi un breve circuito da percorrere due volte dove si affronteranno le ascese di Elosua (7,2 km al 7,5%) e Azkarate (3,1 km al 6,3%). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro dei Paesi Baschi 2026 in tv, tappa di oggi Goizper-Antzuola – Bergara: orari, percorso, favoriti. Seixas per chiudere in bellezza Giro dei Paesi Baschi 2026 in tv, tappa di oggi Pamplona-Iruña – Lekunberri: orari, percorso, favoriti. Seixas per il bis?Seconda frazione per il Giro dei Paesi Baschi 2026, la prima in linea dopo la cronometro di apertura. Giro dei Paesi Baschi 2026 in tv, tappa di oggi Pamplona-Iruña-Lekunberri: orari, percorso, favoriti. Seixas staccherà tutti in salita?Seconda frazione per il Giro dei Paesi Baschi 2026, la prima in linea dopo la cronometro di apertura. Temi più discussi: Paul Seixas, il baby fenomeno del ciclismo continua a stupire: domina anche la 2^ tappa del Giro dei Paesi Baschi; Pamplona-Mendukilo Kobazuloa: arrivo in salita, Seixas sfida Del Toro e Roglic; LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Seixas stravince la crono d’apertura, deludono Ayuso e del Toro; Paul Seixas: sarà il Giro dei Paesi Baschi 2026 a lanciare il francese tra i grandi della stagione? · Ciclismo su strada. LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Seixas cala il tris in volataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:47 Paul Siexas vince la quinta tappa del Giro dei Paesi Baschi, Eibar-Eibar di 176,2 chilometri. Il francese ... oasport.it LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Seixas per il primo grande successo da professionistaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della sesta ed ultima tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026. oasport.it Paul Seixas sta letteralmente dominando questo Giro dei Paesi Baschi - facebook.com facebook Giro dei Paesi Baschi 2026, Presentazione Percorso e Favoriti Sesta Tappa: Goizper-Antzuola – Bergara (135,2 km) x.com