Giro dei Paesi Baschi 2026 Andrew August conquista l’ultima tappa Seixas trionfa nella generale

Nell'ultima tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026, Andrew August ha vinto in volata sotto la pioggia battente. L’atleta statunitense ha attaccato nell’ultima salita, staccando gli avversari e arrivando da solo a Bergara. La classifica generale è stata vinta da Seixas, che ha mantenuto il primato dopo le sei tappe disputate nel corso della competizione. La corsa si è conclusa con questa vittoria e il successo finale di Seixas.

La sesta ed ultima tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026 va ad Andrew August. Sotto l’incessante pioggia, lo statunitense ha attaccato sull’ultima salita di giornata staccando i numerosi compagni presenti nel gruppo di testa ed arrivando in solitaria sul traguardo di Bergara. Per il classe 2005 della Ineos Grenadiers si tratta della seconda vittoria in carriera ed in stagione. La frazione, partita da Goizper-Antzuola e conclusa a Bergara dopo 135.2 chilometri, è iniziata con l’azione di Marc Soler (UAE), Ben Healy (EF Education EasyPost) e Mattias Skjelmose (Lidl-Trek). A questi successivamente si sono aggiunti Juan Pedro Lopez (Movistar) e Peter Øxenberg (Ineos).🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro dei Paesi Baschi 2026, Andrew August conquista l’ultima tappa. Seixas trionfa nella generale Leggi anche: Giro dei Paesi Baschi 2026, Aranburu trionfa a Galdakao. Scaroni terzo, Seixas guadagna ancora Leggi anche: LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Seixas impressionante, delude Tiberi