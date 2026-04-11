Giornata nazionale del mare | il consiglio dei ragazzi in campo per ripulire la spiaggia

I giovani membri del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze di Rimini hanno partecipato a un’attività di pulizia della spiaggia. La mattinata è stata dedicata alla raccolta di rifiuti, accompagnata da laboratori didattici e momenti di collaborazione tra i partecipanti. L’iniziativa si è svolta in occasione della Giornata nazionale del mare, coinvolgendo i ragazzi in un’azione di sensibilizzazione ambientale.

Una mattinata all'aria aperta tra raccolta di rifiuti, laboratori didattici e spirito di squadra. Ieri mattina i giovani componenti del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze di Rimini sono stati i veri protagonisti di una delle iniziative più attese della Giornata nazionale del mare e.🔗 Leggi su Riminitoday.it Giornata nazionale del mare 2026, visite didattiche alla spiaggia di Punta Penna per gli studentiAnche per il 2026 il Comune di Vasto aderisce all’iniziativa, tramite gli assessorati all’Istruzione e all’Ambiente, su impulso dell’Anmi e... Four Seasons Resort The Nam Hai, Vietnam's Most Luxurious Resort (4K Tour & Vlog)