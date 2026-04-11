Giornata del mare | la settimana verde AMI accende il dibattito su identità tutela e futuro

Sabato 11 aprile si è tenuta sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria l'iniziativa “Il mare tra identità, tutela e futuro”, organizzata in occasione della Festa nazionale del mare. L'evento si è svolto presso il Circolo Velico Reggio e ha coinvolto numerosi partecipanti, puntando l'attenzione sul ruolo dello Stretto come luogo di confronto tra temi legati alla cultura marittima, alla protezione ambientale e alle prospettive future del settore.

Lo scenario unico dello Stretto si trasforma in spazio di confronto e visione condivisa. In occasione della Festa nazionale del mare, sabato 11 aprile, il lungomare Falcomatà di Reggio Calabria ha ospitato, presso il Circolo Velico Reggio, l’iniziativa “Il mare tra identità, tutela e futuro”: un.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Leggi anche: Al via la settimana verde dell'Ami: omaggio a Vessicchio