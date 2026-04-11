Giornata del mare l' 11 aprile si celebra con iniziative in tutta Italia
L’11 aprile si celebra in tutta Italia la Giornata del mare, un evento che coinvolge diverse iniziative sul territorio. La giornata è stata istituita dalla Repubblica italiana per mettere in evidenza il ruolo fondamentale delle acque in vari ambiti, dalla cultura alla vita quotidiana. Dal Nord al Sud, le attività mirano a sensibilizzare sull’importanza di preservare questa risorsa, considerata parte integrante dell’identità e della storia del Paese.
Dal nord al sud Italia, il mare è identità, storia, cultura, vita. Una risorsa preziosissima da tutelare, ed è per questo che l'11 aprile si celebra la sua giornata, promossa dalla Repubblica italiana per divulgare il grande valore scientifico, ricreativo, economico e culturale delle nostre acque. La Giornata del mare e della cultura marina si rivolge soprattutto agli studenti, con attività nelle scuole di tutta Italia, per sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto e alla tutela dell'ambiente marino e alle opportunità che offre, sviluppando una vera "cittadinanza del mare". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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