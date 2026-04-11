L’11 aprile si celebra in tutta Italia la Giornata del mare, un evento che coinvolge diverse iniziative sul territorio. La giornata è stata istituita dalla Repubblica italiana per mettere in evidenza il ruolo fondamentale delle acque in vari ambiti, dalla cultura alla vita quotidiana. Dal Nord al Sud, le attività mirano a sensibilizzare sull’importanza di preservare questa risorsa, considerata parte integrante dell’identità e della storia del Paese.

Dal nord al sud Italia, il mare è identità, storia, cultura, vita. Una risorsa preziosissima da tutelare, ed è per questo che l'11 aprile si celebra la sua giornata, promossa dalla Repubblica italiana per divulgare il grande valore scientifico, ricreativo, economico e culturale delle nostre acque. La Giornata del mare e della cultura marina si rivolge soprattutto agli studenti, con attività nelle scuole di tutta Italia, per sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto e alla tutela dell'ambiente marino e alle opportunità che offre, sviluppando una vera "cittadinanza del mare". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Giornata del mare, l'11 aprile si celebra con iniziative in tutta Italia

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