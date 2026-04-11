Giorgetti | Se situazione non cambia temo recessione

Il ministro dell’Economia ha avvertito che, se le condizioni attuali nel settore dell’energia e degli oli combustibili persistono, si rischia di entrare in recessione. Lo ha dichiarato ai microfoni del Tg3 Lombardia, sottolineando la preoccupazione per l’andamento economico nel caso in cui non ci siano cambiamenti significativi. La dichiarazione si inserisce in un quadro di incertezze legate ai prezzi delle materie prime e alle tensioni nei mercati energetici.

Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, teme una situazione di recessione. In un appuntamento a Castellanza (Como) Giorgetti, ai microfoni del Tg3 Lombardia, ha spiegato, a proposito del patto di stabilità, che «la risposta della Commissione europea la conosciamo, la sappiamo benissimo: solo in presenza di grave recessione». «Temo che, se la situazione continuerà così sul fronte dell’energia e degli olii combustibili, la recessione arriverà. Temo». Sulla crisi è intervenuto nelle ultime ore anche il presidente dell’Abi Antonio Patuelli che h suggerito «un nuovo Pnrr per reagire» e una semplificazione urgente «anche delle procedure per produrre energia pulita».🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Giorgetti: «Se situazione non cambia temo recessione» Patto di stabilità, Giorgetti: "Se situazione non cambia inevitabile deroga al 3%"“È chiaro che la riflessione a livello europeo, se la situazione non cambia, sarà inevitabile” sulla deroga alla regola del 3% prevista dal Patto di... Giorgetti: «Patto di stabilità da rivedere». L’Ue delira: «No, prima la recessione»In conferenza stampa dopo che il Cdm, ieri, ha prorogato il taglio delle accise fino al 1° maggio, Giorgetti fa una dichiarazione all’insegna del più... PEGGIO DEL COVID CRISI ENERGIA ITALIA | DECRETO INUTILE E SOLDI FINITI