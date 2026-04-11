Giorgetti se la situazione non cambia temo recessione

Il ministro dell'Economia ha espresso preoccupazione riguardo alla possibilità di una recessione se le condizioni economiche attuali non dovessero migliorare. Ha sottolineato che, senza interventi o cambiamenti significativi, il rischio di una fase di contrazione dell’attività economica potrebbe diventare concreta. La dichiarazione arriva in un momento di incertezza sui dati economici e sulle prospettive future del paese.

Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, teme una situazione di recessione. In un appuntamento a Castellanza (Como) Giorgetti, ai microfoni del Tg3 Lombardia, ha spiegato, a proposito della sospensione del patto di stabilità, che "la risposta della Commissione europea la conosciamo, la sappiamo benissimo: solo in presenza di grave recessione". "Temo che, se la situazione continuerà così sul fronte dell'energia e degli olii combustibili, la recessione arriverà. Temo".🔗 Leggi su Lanazione.it Giorgetti: «Se situazione non cambia temo recessione»Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, teme una situazione di recessione. Patto di stabilità, Giorgetti: "Se situazione non cambia inevitabile deroga al 3%"“È chiaro che la riflessione a livello europeo, se la situazione non cambia, sarà inevitabile” sulla deroga alla regola del 3% prevista dal Patto di... PEGGIO DEL COVID CRISI ENERGIA ITALIA | DECRETO INUTILE E SOLDI FINITI