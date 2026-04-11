Giorgetti se la situazione non cambia temo recessione

Da lanazione.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro dell'Economia ha espresso preoccupazione riguardo alla possibilità di una recessione se le condizioni economiche attuali non dovessero migliorare. Ha sottolineato che, senza interventi o cambiamenti significativi, il rischio di una fase di contrazione dell’attività economica potrebbe diventare concreta. La dichiarazione arriva in un momento di incertezza sui dati economici e sulle prospettive future del paese.

Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, teme una situazione di recessione. In un appuntamento a Castellanza (Como) Giorgetti, ai microfoni del Tg3 Lombardia, ha spiegato, a proposito della sospensione del patto di stabilità, che "la risposta della Commissione europea la conosciamo, la sappiamo benissimo: solo in presenza di grave recessione". "Temo che, se la situazione continuerà così sul fronte dell'energia e degli olii combustibili, la recessione arriverà. Temo".🔗 Leggi su Lanazione.it

Giorgetti: «Se situazione non cambia temo recessione»Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, teme una situazione di recessione.

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